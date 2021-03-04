ABD'de fabrika siparişleri ocakta beklenenden fazla arttı
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ABD'de fabrika siparişleri ocakta beklenenden fazla arttı

04.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:18
ABD'de fabrika siparişleri ocakta beklenenden fazla arttı

ABD'de fabrika siparişleri, ocakta yüzde 2,6 artışla 509,4 milyar dolara çıkarak piyasa beklentisinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD'de fabrika siparişleri, ocakta yüzde 2,6 artışla 509,4 milyar dolara çıkarak piyasa beklentisinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 509,4 milyar dolara ulaştı.

Dokuz ay art arda artış kaydeden ve geçen yıl temmuz ayından bu yana en büyük yükselişi gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, fabrika siparişlerinin yüzde 2,1 artması yönündeydi.

Bu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 3,4 artışla 256,7 milyar dolara yükselirken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 1,9 artarak 252,7 milyar dolara çıktı.

Geçen yıl aralık ayına ait fabrika siparişlerindeki artış ise yüzde 1,1'den yüzde 1,6'ya revize edildi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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