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ABD'de fabrika siparişleri martta beklentinin üzerinde düştü

ABD'de fabrika siparişleri martta beklentinin üzerinde düştü
04.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:26

ABD'de fabrika siparişleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle martta yüzde 10,3 azalışla 445,8 milyar dolara geriledi ve piyasa beklentisinin üzerinde bir düşüş kaydetti.

ABD'de fabrika siparişleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle martta yüzde 10,3 azalışla 445,8 milyar dolara geriledi ve piyasa beklentisinin üzerinde bir düşüş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, martta bir önceki aya göre yüzde 10,3 azalarak 445,8 milyar dolar oldu.

Kovid-19 salgınının etkisiyle bu dönemde düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, fabrika siparişlerinin yüzde 9,7 azalması yönündeydi.

Bu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 14,7 azalışla 212,6 milyar dolara düşerken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 5,8 azalarak 233,2 milyar dolara geriledi.

Şubat ayına ait fabrika siparişlerindeki değişim ise revize edildi ve söz konusu ayda siparişlerin yüzde 0,1 düştüğü kaydedildi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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