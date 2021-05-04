ABD'de fabrika siparişleri martta beklenenden az arttı
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ABD'de fabrika siparişleri martta beklenenden az arttı

ABD'de fabrika siparişleri martta beklenenden az arttı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de fabrika siparişleri, martta yüzde 1,1 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

ABD'de fabrika siparişleri, martta yüzde 1,1 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 artarak 512,9 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösteren fabrika siparişlerinin yüzde 1,3 artması öngörülüyordu.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,8 artışla 256,9 milyar dolara, dayanıksız mallara yönelik siparişler de yüzde 1,5 yükselerek 256 milyar dolara ulaştı.

Şubat ayına ait fabrika siparişlerindeki azalış ise yüzde 0,8'den yüzde 0,5'e revize edildi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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