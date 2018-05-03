ABD'de Fabrika Siparişleri Mart'ta Yüzde 1.6 Arttı

– ABD'de fabrika siparişleri Mart'ta, yüzde 1.6 ile yüzde 1.3 olan beklentilerin de üzerinde arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şubat fabrika siparişlerindeki artış ise yüzde 1.2'den yüzde 1.6'ya revize edildi.

Mart ayında ulaşım ekipman siparişleri yüzde 7.6'lık artışla yükselişin lokomotifi oldu. Ulaşım ekipman siparişleri hariç tutulduğunda fabrika siparişleri yüzde 0.3 arttı. - İstanbul