ABD'de fabrika siparişleri Kasım 2021'de beklenenden fazla arttı - Haberler Ekonomi
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ABD'de fabrika siparişleri Kasım 2021'de beklenenden fazla arttı

ABD'de fabrika siparişleri Kasım 2021'de beklenenden fazla arttı
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

ABD'de fabrika siparişleri, geçen yıl kasım ayında yüzde 1,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

ABD'de fabrika siparişleri, geçen yıl kasım ayında yüzde 1,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2021 dönemine ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 artarak 531,8 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerini geride bırakan ve Mayıs 2021'den bu yana en büyük artışı gösteren fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 1,5 artması öngörülüyordu.

Fabrika siparişleri geçen yıl ekim ayında yüzde 1,2 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 2,6 artışla 268,4 milyar dolara yükselirken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 0,7 artarak 263,4 milyar dolara çıktı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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