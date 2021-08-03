ABD'de fabrika siparişleri haziranda beklentileri aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de fabrika siparişleri haziranda beklentileri aştı

ABD'de fabrika siparişleri haziranda beklentileri aştı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de fabrika siparişleri, haziranda yüzde 1,5 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD'de fabrika siparişleri, haziranda yüzde 1,5 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 artarak 506 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren fabrika siparişlerinin yüzde 1 artması öngörülüyordu.

Fabrika siparişleri mayıs ayında ise yüzde 2,3 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,9 artışla 257,9 milyar dolara, dayanıksız mallara yönelik siparişler de yüzde 2,1 yükselerek 248,1 milyar dolara ulaştı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Altın yatırımcısını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor! Gram son üç ayın en düşük seviyesini gördü
Altın yatırımcısını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor! Gram son üç ayın en düşük seviyesini gördü
Üst üste 5 gündür düşen dolar, 8,31'den işlem görüyor
Üst üste 5 gündür düşen dolar, 8,31'den işlem görüyor
Amerikan basınından dikkat çeken Sezgin Baran Korkmaz çıkışı: İadesi için ABD ve Türkiye mücadele içinde
Amerikan basınından dikkat çeken Sezgin Baran Korkmaz çıkışı: İadesi için ABD ve Türkiye mücadele içinde
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Ece Erken Demet Akalın Diana Spencer Prens William
Spor Ecem Güzel Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'de fabrika siparişleri haziranda beklentileri aştı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 17:28:41. #1.14#

title