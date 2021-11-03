ABD'de fabrika siparişleri eylülde beklentilerin aksine arttı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de fabrika siparişleri eylülde beklentilerin aksine arttı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de fabrika siparişleri eylülde beklentilerin aksine arttı

ABD'de fabrika siparişleri, eylül ayında yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

ABD'de fabrika siparişleri, eylül ayında yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarak 515,9 milyar Dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydeden fabrika siparişlerinin bu ayda yatay bir seyir izlemesi öngörülüyordu.

Fabrika siparişleri, ağustos ayında yüzde 1 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,3 azalışla 261,4 milyar dolara gerilerken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 0,8 artışla 254,5 milyar dolara çıktı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
Güne yükselişle başlayan dolar 9,64'ten işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 9,64'ten işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 551 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 551 lira seviyesinden işlem görüyor

 Taliban'dan çöküşü hızlandıracak karar! Afganistan'da yabancı para birimlerinin kullanılması yasaklandı

Taliban'dan çöküşü hızlandıracak karar! Afganistan'da yabancı para birimlerinin kullanılması yasaklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title