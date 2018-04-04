ABD'de Fabrika Siparişleri Beklenenden Az Arttı

ABD'de fabrika siparişleri, şubatta önceki aya göre yüzde 1,2 artmasına karşın piyasa beklentsinin altında kaldı.



ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, fabrika siparişleri, şubatta önceki aya kıyasla yüzde 1,2 artarak 498 milyar dolar oldu. Ocakta 6 ayın ilk düşüşünü kaydeden siparişlere yönelik şubat beklentisi yüzde 1,7 artış olarak belirlenmişti.



Ocak ayına ilişkin fabrika siparişlerindeki düşüş yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e revize edildi.



Fabrika siparişlerinin ocaktaki düşüşün ardından şubatta toparlanmasında ticari ulaşım araçlarına yönelik talebin yüzde 7 yükselmesi önemli rol oynadı.



Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.