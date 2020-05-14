ABD'de faaliyet gösteren 'D.C. Otel'den Donald Trump'a dava
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ABD'de faaliyet gösteren 'D.C. Otel'den Donald Trump'a dava

ABD'de faaliyet gösteren D.C Otel'den Başkan Donald Trump'a kötü haber geldi.

ABD'de faaliyet gösteren 'D.C. Otel'den Donald Trump'a dava
14.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:18

ABD'de faaliyet gösteren D.C Otel'den Başkan Donald Trump'a kötü haber geldi. ABD'nin Maryland ve Columbia Bölgesi avukatları,Trump'ın, Washington şehir merkezindeki oteline yabancı ve eyalet hükümet ziyaretçilerinden yasadışı bir şekilde kar ettiği gerekçesiyle dava açtı. ABD temyiz mahkemesi Trump'ın Washington DC'deki bir otel sahibi olduğunu iddia eden bir davayı sonlandırma çabalarını reddetti. Söz konusu davayı açan avukatlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Washington şehir merkezindeki oteline yabancı ve eyalet hükümet ziyaretçilerinden yasadışı bir şekilde kar ettiğini iddia etti. 

TRUMP: OTEL GELİRLERİMİ HAZİNEYE AKTARIRIM

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın 2017 yılında  uluslararası otel zinciri, bir grup avukat tarafından kendisine anayasayı ihlal suçlaması yöneltmesine neden olmuştu. Göreve başladığı ilk gün Kongrede yemin ederek görevine başlayan Başkan Trump, dünya genelindeki yatırımlarının görevine etki ettiği gerekçesiyle ülkedeki bazı hukukçuların hedefi olmuş, Trump ise yabancı hükümetlerden gelen otel gelirlerini ABD Hazinesine aktaracağını belirtmişti.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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