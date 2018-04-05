ABD'de Eğitim İçin Havalanan F-16 Uçağı Düştü

ABD'de Eğitim İçin Havalanan F-16 Uçağı Düştü

ABD Hava Kuvvetleri, eğitim için havalanan F-16 tipi savaş uçağının Nevada eyaletinde düştüğünü bildirdi.

ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 tipi savaş uçağının Nevada eyaletinde düştüğü bildirildi.

RUTİN EĞİTİM İÇİN HAVALANMIŞTI

Nevada eyaletinde bulunan Nellis Hava Kuvvetleri Üssünden yapılan yazılı açıklamada, üsten rutin eğitim için havalanan F-16 uçağının yerel saatle 10.30'da (TSİ 20.30) düştüğü ifade edildi.

PİLOTLA İLGİLİ BİLGİ VERİLMEDİ

Açıklamada, pilotun durumuna ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

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