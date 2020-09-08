- ABD'de Eylül ayında kışı yaşadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- ABD'de Eylül ayında kışı yaşadı

- ABD'de Eylül ayında kışı yaşadı ABD'nin sıcak havalarla boğuşan orta ve kuzey batı kesimlerinde hava sıcaklıkları eksi 2 dereceye kadar düştü.

08.09.2020 22:16 | Son Güncelleme: 08.09.2020 22:20

- ABD'de Eylül ayında kışı yaşadı

LOS ANGELES - ABD'nin sıcak havalarla boğuşan orta ve kuzey batı kesimlerinde hava sıcaklıkları eksi 2 dereceye kadar düştü. Colorado ve Montana eyaletlerinde gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve yağışa karşı uyarı yapıldı.

ABD genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan aşırı sıcakların ardından son 24 saat içerisinde bazı bölgeler kış şartları ile karşılaştı. Hafta başında 40 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı, Colorado ve Montana eyaletlerinde 24 saat içerisinde eksi 2 dereceye kadar düştü. Denver ve Colorado Springs bölgelerinde 12 santimetre kar yağışı beklenirken, Estes Park bölgesinde düşen yağışların 30 santimetreye kadar çıkması bekleniyor.

Yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin kış şartlarından etkilendiği kaydedilirken, yetkililer özelikler salı gününü çarşambaya bağlayan gece oluşabilecek buzlanma ve yağış konusunda uyarıda bulundu. Kış şartlarına yönelik hava uyarısı yayınlanan bölgede uyarılar, Çarşamba öğleden sonraya kadar geçerli olacak. Perşembe gününden itibaren ise bölgedeki hava sıcaklarının yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan bölgede erken bir tarihte başlayan kar yağışı yaşanan en erken yağış değil. Meteoroloji kayıtlarına göre 1961 yılında ilk kar yağışı 3 Eylül'de görülmüştü.

- ABD'de Eylül ayında kışı yaşadı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Erol Evgin Demet Evgar Acun Ilıcalı
Spor Jose Sosa Fatih Terim Rıza Çalımbay Enner Valencia Ricardo Quaresma
Daha Fazla Ateş Eylül Bursa Çocuk
Şu an buradasınız: - ABD'de Eylül ayında kışı yaşadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 22:27:24. #1.15#
title