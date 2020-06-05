ABD'de eylemciler, Amazon'un dağıtım merkezini ateşe verdi ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesi sonrasından ülke çapında başlayan gösterilerde şiddet artıyor. Yer yer yağma ve kundaklama eylemlerine dönüşen protestolarda eylemciler, bu kez California'da bulunan Amazon dağıtım merkezini ateşe verdi.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler devam ediyor.