ABD'de eylemciler, Amazon'un dağıtım merkezini ateşe verdi
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ABD'de eylemciler, Amazon'un dağıtım merkezini ateşe verdi

ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesi sonrasından ülke çapında başlayan gösterilerde şiddet artıyor. Yer yer yağma ve kundaklama eylemlerine dönüşen protestolarda eylemciler, bu kez California'da bulunan Amazon dağıtım merkezini ateşe verdi.

ABD'de eylemciler, Amazon'un dağıtım merkezini ateşe verdi
05.06.2020 23:35 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:40

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler devam ediyor.

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