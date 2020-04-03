ABD'de evsizlerin koronavirüsle mücadelesi
Demiryolu köprüsü altı Çadırlarında konaklayan evsizler Evsiz ABD'linin açıklamaları WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington DC'de bir demiryolu köprüsü altında, çadırlarında konaklayan evsizlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında savunmasız durumda günlük hayatlarına...
03.04.2020 07:47 | Son Güncelleme: 03.04.2020 07:49
Demiryolu köprüsü altı
Çadırlarında konaklayan evsizler
Evsiz ABD'linin açıklamaları WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington DC'de bir demiryolu köprüsü altında, çadırlarında konaklayan evsizlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında savunmasız durumda günlük hayatlarına devam ediyor.
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Kaynak: AA