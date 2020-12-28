ABD'de Evsizler İçin Nakliyat Konteynırlarından Ev Projesi
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ABD'de Evsizler İçin Nakliyat Konteynırlarından Ev Projesi

28.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:50

Amerika'da 60 binden fazla evsizin bulunduğu California eyaletinin Los Angeles kentinde, gönüllüler ve yardım kuruluşları evi olmayanlar için yeni fikirler üretiyor.

Amerika'da 60 binden fazla evsizin bulunduğu California eyaletinin Los Angeles kentinde, gönüllüler ve yardım kuruluşları evi olmayanlar için yeni fikirler üretiyor. Evsizler için nakliyat konteynırlarından ev projesi de bunlardan biri

ABD'de Evsizler İçin Nakliyat Konteynırlarından Ev Projesi

Kaynak: DailyMotion.com

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