ABD'de Evsizler Corona Salgınıyla Nasıl Mücadale Ediyor? ABD'de yetkililer Corona virüsünün yayılmasını yavaşlatmak için sosyal izolasyon ve evde kalma önlemlerine başvurdu.

ABD'de yetkililer Corona virüsünün yayılmasını yavaşlatmak için sosyal izolasyon ve evde kalma önlemlerine başvurdu. Ancak Amerika'da yaşayan 600 bine yakın evsizin bu önlemleri hayata geçirmesi mümkün değil. Amerika'nın Sesi, evsizlerin Corona salgınıyla nasıl mücadele ettiklerini araştırdı Kaynak: DailyMotion.com