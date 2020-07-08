ABD'de Evsizler Corona Salgınıyla Nasıl Mücadale Ediyor?
ABD'de yetkililer Corona virüsünün yayılmasını yavaşlatmak için sosyal izolasyon ve evde kalma önlemlerine başvurdu.
08.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:48
ABD'de yetkililer Corona virüsünün yayılmasını yavaşlatmak için sosyal izolasyon ve evde kalma önlemlerine başvurdu. Ancak Amerika'da yaşayan 600 bine yakın evsizin bu önlemleri hayata geçirmesi mümkün değil. Amerika'nın Sesi, evsizlerin Corona salgınıyla nasıl mücadele ettiklerini araştırdı
Kaynak: DailyMotion.com