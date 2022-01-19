ABD'de evlere ücretsiz Kovid-19 testi gönderimi başladı - Haberler
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ABD'de evlere ücretsiz Kovid-19 testi gönderimi başladı

ABD'de evlere ücretsiz Kovid-19 testi gönderimi başladı
AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD'de evlere ücretsiz Kovid-19 testi gönderiliyor.

NEW ABD'de evlere ücretsiz Kovid-19 testi gönderiliyor.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 500 milyon Kovid-19 testinin ücretsiz dağıtımı planı bugün uygulamaya geçti.

Ülkede ihtiyaç duyan herkes, posta ücreti ödemeden 4 ücretsiz Kovid-19 testi sipariş edebilecek.

Covidtests.gov web sitesinin erişime açılmasının ardından bir milyondan fazla kişi test siparişi verdi.

Biden yönetimi, test kitlerinin yanı sıra ilerleyen günlerde 400 milyon ücretsiz N95 maskesi de dağıtmayı planlıyor.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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