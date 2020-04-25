ABD'de evlenen sağlık çalışanlarından ilginç düğün
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ABD'de evlenen sağlık çalışanlarından ilginç düğün - Haberler
Güncel, Haber

ABD'de evlenen sağlık çalışanlarından ilginç düğün

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (covid-19) salgını yaşam tarzlarını değiştirmeye devam ediyor.

25.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:18
ABD'de evlenen sağlık çalışanlarından ilginç düğün

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (covid-19) salgını yaşam tarzlarını değiştirmeye devam ediyor. Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de, acil servis çalışanları kilisede yapılan küçük bir tören ile evlendi. Ancak bu düğünü diğerlerinden farklı kılan ise, davetli listesindeki kişilerin fotoğraflarının banklara yapıştırılması oldu.

 

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (covid-19) salgını yaşam tarzlarını değiştirmeye devam ediyor Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ve kayıp veren ülkelerden biri olan ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan, koronavirüs hastalarını tedavi eden Acil Servis (ER) çalışanları Clare (25) ve Mel (35) Keefer zorunlu sosyal izolasyon sebebiyle 'Our Lady of Mount Carmel Kilisesi'nde yapılan küçük bir tören ile evlendi.

AİLE FERTLERİNDEN GELEN SÜRPRİZ ŞAŞIRTTI

St. Francesville kasabasında bulunan 'Our Lady of Mount Carmel Kilisesi'nde evlenen çifte, konuklarının fotoğraflarını kilise banklarına yapıştıran aile fertleri sürpriz yaptı. Tören sırasında bankları fark edip şaşırdıklarını ve fotoğraflara bakmak için etrafta dolaştıklarını söyleyen damat Mel, "Harika bir sürpriz oldu. Bizim için çok şey ifade ediyordu, oldukça çılgındı. Çok sayıda insan bizimle birlikte olmak istedi ve onları hissetmek için fotoğraflara dokunduk" dedi.

İŞE GERİ DÖNECEKLER

Kalabalık bir aileye sahip olan çift, yaklaşık yüz misafir ağırlamayı planlarken, koronavirüs nedeniyle anne ve babalarla düğünü gerçekleşti. Töreni sosyal medyada canlı yayınlayan çift, pasta kestikten sonra ilk danslarını yaparken aile fertleri sosyal mesafeye uygun bir şekilde izledi. Jamaika'da balayına gitmeyi planlayan çift salgın nedeniyle koronavirüs hastalarını tedavi etmek için işe geri döneceklerini belirtti. 

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Haberler
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haberler
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haberler
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Bardak detayı ele verdi! Demet ve Kerem aşk yaşamaya başladı Haberler
Bardak detayı ele verdi! Demet ve Kerem aşk yaşamaya başladı
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz...
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek...
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Ukrayna, 'Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı
Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Berat Albayrak Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Acun Ilıcalı Muazzez Abacı Rafet El Roman
Spor Falcao Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ivan Obradovic Anderson Talisca
Daha Fazla Karar Ramazan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: ABD'de evlenen sağlık çalışanlarından ilginç düğün - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 15:46:03. #1.14#
title