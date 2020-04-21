ABD'de evde yapılabilen ilk Covid-19 test kitlerinin satışı onaylandı, fiyatı 119 dolar Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) evde yapılacak ilk Covid-19 test kitinin satışına onay verdiğini duyurdu. FDA, LabCorp şirketi tarafından geliştirilen Pixel adlı kitin, hastanelerde yapılan testler kadar güvenli ve doğru olduğunu gösteren sonuçlar sunduğunu söyledi

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) evde yapılacak ilk Covid-19 test kitinin satışına onay verdiğini duyurdu. FDA, LabCorp şirketi tarafından geliştirilen Pixel adlı kitin, hastanelerde yapılan testler kadar güvenli ve doğru olduğunu gösteren sonuçlar sunduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com