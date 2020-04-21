ABD'de evde yapılabilen ilk Covid-19 test kitlerinin satışı onaylandı, fiyatı 119 dolar
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Koronavirüs, Dünya

ABD'de evde yapılabilen ilk Covid-19 test kitlerinin satışı onaylandı, fiyatı 119 dolar

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) evde yapılacak ilk Covid-19 test kitinin satışına onay verdiğini duyurdu. FDA, LabCorp şirketi tarafından geliştirilen Pixel adlı kitin, hastanelerde yapılan testler kadar güvenli ve doğru olduğunu gösteren sonuçlar sunduğunu söyledi

21.04.2020 23:24 | Son Güncelleme: 21.04.2020 23:24
ABD'de evde yapılabilen ilk Covid-19 test kitlerinin satışı onaylandı, fiyatı 119 dolar

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) evde yapılacak ilk Covid-19 test kitinin satışına onay verdiğini duyurdu.

FDA, LabCorp şirketi tarafından geliştirilen Pixel adlı kitin, hastanelerde yapılan testler kadar güvenli ve doğru olduğunu gösteren sonuçlar sunduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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