ABD'de evde yapılabilen ilk Covid-19 test kitlerinin satışı onaylandı, fiyatı 119 dolar
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) evde yapılacak ilk Covid-19 test kitinin satışına onay verdiğini duyurdu. FDA, LabCorp şirketi tarafından geliştirilen Pixel adlı kitin, hastanelerde yapılan testler kadar güvenli ve doğru olduğunu gösteren sonuçlar sunduğunu söyledi
21.04.2020 23:24 | Son Güncelleme: 21.04.2020 23:24
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) evde yapılacak ilk Covid-19 test kitinin satışına onay verdiğini duyurdu.
FDA, LabCorp şirketi tarafından geliştirilen Pixel adlı kitin, hastanelerde yapılan testler kadar güvenli ve doğru olduğunu gösteren sonuçlar sunduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com