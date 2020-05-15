ABD'de 'Evde Kal' uygulamasına karşı silahlı protestolar sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de 'Evde Kal' uygulamasına karşı silahlı protestolar sürüyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de sokağa çıkma yasağını protesto eden silahlı gruplar eylemlerine devam ediyor.

ABD'de 'Evde Kal' uygulamasına karşı silahlı protestolar sürüyor
15.05.2020 11:27 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:28

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de sokağa çıkma yasağını protesto eden silahlı gruplar eylemlerine devam ediyor. Michigan eyaletinin başkenti Lansing şehrinde Vali'nin "Evde kal" uygulamasını uzatmasını protesto eden grup üyeleri arasında arbede yaşandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de sokağa çıkma yasağını protesto eden silahlı gruplar eylemlerine devam ediyor.  Lansing şehrinde eyalet meclisinin önünde toplanan yüzlerce aşırı sağcı kalabalık Vali Gretchen Whitmer'ın "Evde kal" uygulamasını uzatmasını protesto etti. Vali Whitmer, son olarak aldığı kararla karantina uygulamalarını 28 Mayıs tarihine kadar uzattığını açıklamıştı. Karara karşı olan  "Özgürlük İçin Birleşik Michigan" adını taşıyan grup üyeleri yağmurlu havaya rağmen toplandı. 

PROTESTO GÖSTERİSİNDE KAVGA ÇIKTI

Üçüncü kez protesto için toplanan ve çoğu katılımcının maske takılmazken grup üyeleri arasında kavga çıktı. Görgü tanığına göre protestoculardan birisinin yanında getirdiği çıplak oyuncak bebeğin elindeki Amerikan bayrağından dolayı kavga çıktı. 

Protestoculardan birisi bebeği almaya çalışması sonrası kavga başladı. Polis kavga eden gruba müdahale etti. Michigan Eyalet Polisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayla ilgili kimsenin gözaltına alınmadığını söyledi. 

YA ÖZGÜRLÜK YA DA ÖLÜM SLOGANLARI ATILDI

Pokemon karakterlerinden Pikachu kıyafetiyle protestoya katılan göstericilerden birisinin elindeki taramalı tüfek dikkat çekti.  Protestocular 'Özgürlük ya da ölüm', 'Trump',  'Evde kalma kararını iptal et', 'Diktatörlüğe hayır' pankarlatlarını taşıdılar. Arabalarıyla geçenler korna çalarak eyleme destek verdiler. 

EYALETTE 4 BİN 714 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ  

Michigan, ABD'de koronavirüsün en çok görüldüğü yedinci eyalet.

Worldometer'in rakamlarına göre Michigan'da 48.391 pozitif koronavirüs vakası varken 4,714 kişi hayatını koronavirüsten dolayı yitirdi. 

 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Haber
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir Haber
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı Haber
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı Haber
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti Haber
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi
Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici Sırrı Süreyya Önder
Magazin Sinem Kobal Ersin Korkut Michael Jackson Serenay Sarıkaya
Spor Hasan Şaş Ahmet Ağaoğlu Mehmet Özdilek Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: ABD'de 'Evde Kal' uygulamasına karşı silahlı protestolar sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 12:38:05. #1.15#
title