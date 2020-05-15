ABD'de 'Evde Kal' uygulamasına karşı silahlı protestolar sürüyor
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ABD'de 'Evde Kal' uygulamasına karşı silahlı protestolar sürüyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de sokağa çıkma yasağını protesto eden silahlı gruplar eylemlerine devam ediyor.

ABD'de 'Evde Kal' uygulamasına karşı silahlı protestolar sürüyor
15.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:20

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de sokağa çıkma yasağını protesto eden silahlı gruplar eylemlerine devam ediyor. Michigan eyaletinin başkenti Lansing şehrinde Vali'nin "Evde kal" uygulamasını uzatmasını protesto eden grup üyeleri arasında arbede yaşandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de sokağa çıkma yasağını protesto eden silahlı gruplar eylemlerine devam ediyor.  Lansing şehrinde eyalet meclisinin önünde toplanan yüzlerce aşırı sağcı kalabalık Vali Gretchen Whitmer'ın "Evde kal" uygulamasını uzatmasını protesto etti. Vali Whitmer, son olarak aldığı kararla karantina uygulamalarını 28 Mayıs tarihine kadar uzattığını açıklamıştı. Karara karşı olan  "Özgürlük İçin Birleşik Michigan" adını taşıyan grup üyeleri yağmurlu havaya rağmen toplandı. 

PROTESTO GÖSTERİSİNDE KAVGA ÇIKTI

Üçüncü kez protesto için toplanan ve çoğu katılımcının maske takılmazken grup üyeleri arasında kavga çıktı. Görgü tanığına göre protestoculardan birisinin yanında getirdiği çıplak oyuncak bebeğin elindeki Amerikan bayrağından dolayı kavga çıktı. 

Protestoculardan birisi bebeği almaya çalışması sonrası kavga başladı. Polis kavga eden gruba müdahale etti. Michigan Eyalet Polisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayla ilgili kimsenin gözaltına alınmadığını söyledi. 

YA ÖZGÜRLÜK YA DA ÖLÜM SLOGANLARI ATILDI

Pokemon karakterlerinden Pikachu kıyafetiyle protestoya katılan göstericilerden birisinin elindeki taramalı tüfek dikkat çekti.  Protestocular 'Özgürlük ya da ölüm', 'Trump',  'Evde kalma kararını iptal et', 'Diktatörlüğe hayır' pankarlatlarını taşıdılar. Arabalarıyla geçenler korna çalarak eyleme destek verdiler. 

EYALETTE 4 BİN 714 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ  

Michigan, ABD'de koronavirüsün en çok görüldüğü yedinci eyalet.Worldometer'in rakamlarına göre Michigan'da 48.391 pozitif koronavirüs vakası varken 4,714 kişi hayatını koronavirüsten dolayı yitirdi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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