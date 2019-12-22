ABD'de ev partisinde 13 kişi silahla yaralandı
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ABD'de ev partisinde 13 kişi silahla yaralandı

ABD'nin Chicago kentinde bir evde düzenlenen partide 13 kişi silahla yaralandı.

22.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:12
ABD'de ev partisinde 13 kişi silahla yaralandı

ABD'nin Chicago kentinde bir evde düzenlenen partide 13 kişi silahla yaralandı.

yetkilileri, Chicago'nun South bölgesinde bir evde gerçekleştirilen partide çıkan tartışma üzerine silahla ateş açıldığını kaydederek 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğunu belirten yetkililer, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Kaynak: AA
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