ABD'de etik ihlali yapan San Francisco Belediye Başkanı, 22 bin 792 dolar ceza ödemeyi kabul etti
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ABD'de etik ihlali yapan San Francisco Belediye Başkanı, 22 bin 792 dolar ceza ödemeyi kabul etti

ABD'de etik ihlali yapan San Francisco Belediye Başkanı, 22 bin 792 dolar ceza ödemeyi kabul etti
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

SAN ABD'nin California eyaletinin San Francisco kenti Belediye Başkanı London Breed, etik ihlaller yaptığı gerekçesiyle verilen yaklaşık 23 bin dolarlık cezayı ödemeye razı oldu.

SAN ABD'nin California eyaletinin San Francisco kenti Belediye Başkanı London Breed, etik ihlaller yaptığı gerekçesiyle verilen yaklaşık 23 bin dolarlık cezayı ödemeye razı oldu.

ABD basınındaki haberlere göre, San Francisco Etik Komisyonu, Breed'in San Francisco Denetim Kurulunda görevli olduğu sırada ve belediye başkanlığı döneminde 4 etik ihlali yaptığını belirledi.

İhlallerin "ciddi" olduğuna işaret eden Komisyon, Breed'in kişisel çıkar için "belediye başkanı" unvanını kötüye kullandığını ve kent yasalarını ihlal ettiğini belirtti.

Komisyon, ihlalleri ve belirlenen cezaları şu şekilde açıkladı:

"İki restoran işletmecisinden, Denetim Kurulunun 2015'teki seçim kampanyasında kullanmak istediği platformun üreticilerine doğrudan 1250'şer dolar ödemelerini isteyen Breed'e bu katkıları kurallara uygun olarak bildirmediği için 7 bin 500 dolar, katkılar 500 dolar yasal sınırını aştığı için de 4 bin 500 dolar.

Eski California Valisi Jerry Brown'a 2018'de ailecek yazdıkları mektupta, cinayet nedeniyle 44 yıl hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 20 yıldır cezaevinde bulunan abisinin erken tahliyesini talep ettiği için 2 bin 500 dolar.

Breed'in yolsuzlukla suçlanan eski Kamu işleri Yöneticisi Muhammed Nuru'dan 2019'da kabul ettiği hediye nedeniyle de 8 bin 292 dolar."

Böylelikle Komisyon, ihlaller nedeniyle Breed'e 22 bin 792 dolar ceza ödemesine yönelik anlaşma önerdi.

Belediye Başkanı ceza ödemeye razı geldi

Breed ise yaptığı açıklamada, Komisyonun teklifini kabul ettiğini belirtti.

Cezaların "adil" olduğunu kaydeden Breed, yaptıklarının sorumluluğunu aldığını ifade etti.

Breed, ihlalleri yaptığı son yıllara atıfta bulunarak, bu süreçten çok şey öğrendiğine dikkati çekti.

Komisyonun 13 Ağustos'ta yapılması planlanan toplantısında, cezaların ödenmesi kabul edilirse; Breed'in söz konusu miktarı kişisel olarak ödemesi gerekecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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