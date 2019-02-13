ABD'de Eski Hava -Kuvvetleri Çalışanına İran İçin Casusluk Suçlaması

ABD'de eski Hava Kuvvetleri istihbarat uzmanı bir kadın, İran için casusluk yapmakla suçlandı.

ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu FBI ve Hava Kuvvetleri yetkilileri, Washington'da yaptıkları açıklamada, bir yıldır süren soruşturmaları sonucunda Hava Kuvvetlerinde istihbarat uzmanı olarak çalışan Monica Witt'in, İran hükümeti adına casusluk yapmakla suçlandığını açıkladı.

Yetkililer, görev süresince çok gizli bilgileri elde eden Witt hakkında "milli savunma bilgilerini yabancı bir hükümet ile paylaşmak" ve "kumpas kurmak" suçlamaları yöneltildiğini vurguladı.

Witt, hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianameye göre ABD ve İran vatandaşı olan bir kişi tarafından casuslukla görevlendirildi.

İran Devrim Muhafızlarının sponsor olduğu bir konferans için 2012'de İran'a gittiği belirten Witt'in, Ağustos 2013'te İran'a geçtiği ve halen İran'da olduğu belirtildi.

İddianamede, Witt'in çok gizli bir Pentagon programının kod adını ve misyonunu İranlı yetkililerle paylaştığı ve ABD'nin bir karşı casusluk ajanın ismini İran'a verdiği kaydedildi.

ABD Hava Kuvvetlerinde 1997'den 2008'e kadar görev yapan Witt, 2010'a kadar da özel soruşturmalar bölümünde savunma üstlenicisi olarak çalıştı.

Yetkililer, Witt'in, yabancı istihbarat ve karşı casusluk koleksiyonuyla ilgili çok gizli milli savunma bilgilerine erişimi olduğunu vurguladı.

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Kaynak: AA