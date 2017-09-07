ABD'de Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Hakkında Dava Açıldı
New York Güney Bölgesi Başsavcılığı eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında dava açtı.
New York Güney Bölgesi Başsavcılığı eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında dava açtı.
Eski bakan Çağlayan'ın yanı sıra eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve eski Halkbank yöneticisi Levent Balkan'ı Reza Zerrab davasına dahil eden iddianame, her üçünü de Amerikan'ın İran yaptırımlarını ihlal etmek için komplo ve işbirliği yapmakla suçluyor.
İddianame, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu olarak yargılanan Reza Zerrab davasında yeni bir aşama oluşturuyor. 30 Ekim'de görülmeye başlanacak davanın iddianamesi ise böylece 4. kez genişletilmiş oldu.
Reza Zerrab, ABD ambargosunu yok sayarak, Amerikan finans sistemini kullanıp İran'da yüz milyonlarca dolarlık yatırım yapmakla suçlanıyor.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ise "öncelikle bu ambargoalrın Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde olup olmadığına bakmak lazım" diyerek Reza Zerrab'ın davasına dahil edilen eski bakan Zafer Çağlayan'a destek çıktı.
Zeybekçi ayrıca, "Benim için mevzu bahis Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarıdır. Ben önce ona bakarım. Çok değerli bakanımızın da Türkiye'nin çıkarlarına aykırı bir hareketi hayatı boyunca hiç olmamıştır." dedi.
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Tags: Türkiye Ambargo Gepost: 07 september 2017