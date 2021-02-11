ABD'de eski Başkan Yardımcısı Pence'in Kongre binasını baskınından kıl payı kurtulduğu anlar
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ABD'de eski Başkan Yardımcısı Pence'in Kongre binasını baskınından kıl payı kurtulduğu anlar

11.02.2021 17:52 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:57
ABD'de eski Başkan Yardımcısı Pence'in Kongre binasını baskınından kıl payı kurtulduğu anlar

ABD'de 6 Ocak'ta eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına saldırmasının ardından Trump'a yönelik ikinci azil süreci başlatıldı.

ABD'de 6 Ocak'ta eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına saldırmasının ardından Trump'a yönelik ikinci azil süreci başlatıldı. Senato'da görülmeye devam eden davada, kanıt olarak eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Kongre binasından tahliye edildiği anlara ilişkin görüntüler gösterildi.

ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak 2021'de ABD eski Başkanı Donald Trump destekçileri Kongre binasına girdi. Grubun zorla Kongre binasına girmesinin ardından birçok senatör, güvenlik güçleri tarafından binadan tahliye edildi. ABD medyası, eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de tahliye edilenler arasında olduğunu ve saldırıyı gerçekleştiren grubun Pence'e ulaşmaya çalıştıklarını duyurdu.

İKİNCİ AZİL DAVASINDA KANIT OLARAK GÖSTERİLDİKongre baskının ardından eski Başkan Trump'a yönelik ikinci azil süreci başlatıldı. Senato'da hala devam eden davada, 6 Ocak'ta Kongre binasından tahliye edilen Mike Pence'in görüntüleri kanıt olarak sunuldu. Kongre binasının güvenlik kameralarında kaydedilen görüntülerde, Pence'in güvenlik güçleri tarafından binadan çıkarıldığı anlar yer aldı.TEHLİYEDEN İKİ DAKİKA ÖNCE TRUMP, PENCE'E YÖNELİK TWEET ATMIŞTI

Görüntülerde, Mike Pence'in 6 Ocak'ta saat 14.26'da binadan tahliye edildiği görüldü. Dönemin ABD Başkanı Trump ise tahliyeden tam 2 dakika önce 14.24'te Pence'e yönelik bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Trump bu paylaşımda, "Mike Pence, ülkemizi ve anayasamızı korumak için yapılması gerekeni yapacak cesarete sahip değildi. ABD gerçeği istiyor!" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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