ABD'de Eroin Komasına Giren Anne-Baba ve Arabada Kavrulan Bebekleri Ölümden Son Anda Kurtuldu

ABD'nin Ohio eyaletinde 43 yaşındaki Eric Asher ve kız arkadaşı; bir kadın ve erkeğin park alanında yerde yattıklarını gördü. Ardından kafasını diğer tarafa çevirdiğinde daha korkunç bir manzarayla karşılaştı. Arabanın içinde bir bebek vardı ve hava cehennem sıcağıydı.

BEBEĞE HEMEN SU VERDİ

Korkunç olayın gerçek yüzü ise saatler sonra ortaya çıktı. Yerde baygın halde yatan çift eroin komasına girmişti. Küçük bebek ise sıcaklığı 31 dereceye çıkmış aracın içinden son anda kurtarılmıştı.İnşaat işçisi adam açık olan arabadan bebeği kurtardı ve hemen su verdi.

"YERDE MOSMOR ŞEKİLDE YATIYORLARDI"

Olayı anlatan Asher; "Bebeğe su verdikten sonra hemen 911'i aradık ve baygın anne baba hemen ambulansa bindirildi. Olayın ardından son anda kurtardığım bebeğin annesi beni arayarak teşekkür etti" dedi.