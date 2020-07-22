ABD'de Ermeniler, Azerbaycanlı göstericilere saldırdı: 7 yaralı
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ABD'de Ermeniler, Azerbaycanlı göstericilere saldırdı: 7 yaralı

ABD'nin Los Angeles kentinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını protesto eden Azerbaycanlıların Ermenilerin saldırısına uğraması sonucu 7 kişi yaralandı.

ABD'de Ermeniler, Azerbaycanlı göstericilere saldırdı: 7 yaralı
22.07.2020 21:05 | Son Güncelleme: 22.07.2020 21:09

ABD'nin Los Angeles kentinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını protesto eden Azerbaycanlıların Ermenilerin saldırısına uğraması sonucu 7 kişi yaralandı.

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim devam ederken, Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce Ermeni gösteri gerçekleştirdi. Ermeniler Azerbaycan aleyhine sloganlar atarken, 30'a yakın Azerbaycanlı da Ermenilere karşı Başkonsolusluk önüne geldi. Karşıt gösteri düzenleyen Azerbaycanlılar, "Karabağ Azerbaycan'ındır", "Azerbaycan" pankartları taşırken Ermenilerin saldırısına uğradı. Bölgede bulunan polislere rağmen çıkan olayda 1'i kadın 7 Azerbaycanlı yaralandı.

Ermenilerin saldırısına ilişkin Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Ermenilerin yapabilecekleri bu. Barışçıl Azerbaycanlı protestoculara, kadınlara da saldırıyor. Yüzlerce Ermeni bugün Konsolosluğumuzun önünde toplanan, küçük bir guruptan oluşan Azerbaycanlı protestoculara saldırdı. 7 Azerbaycanlı yaralandı, 4'ü hastaneye kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Polis, bu konuyu ciddi şekilde araştırmalı ve tüm suçluları adalete teslim etmeli. Tüm dostlarımızı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. Azınlık grubunu hedef alan bu tür şiddetin Los Angeles'ta yeri yoktur" denildi. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

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