ABD'de Ermeni terör örgütünün şehit ettiği diplomat Orhan Gündüz, Boston'da anıldı
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ABD'de Ermeni terör örgütünün şehit ettiği diplomat Orhan Gündüz, Boston'da anıldı

ABD'de Ermeni terör örgütünün şehit ettiği diplomat Orhan Gündüz, Boston'da anıldı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de, Türkiye'nin Boston Fahri Başkonsolosu olarak görev yaptığı sırada, 39 sene önce Ermeni terör örgütü tarafından şehit edilen diplomat Orhan Gündüz için, şehit edildiği noktada ve kabri başında anma programı düzenlendi.

NEW ABD'de, Türkiye'nin Boston Fahri Başkonsolosu olarak görev yaptığı sırada, 39 sene önce Ermeni terör örgütü tarafından şehit edilen diplomat Orhan Gündüz için, şehit edildiği noktada ve kabri başında anma programı düzenlendi.

ABD'nin Boston şehrinde, Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (JCAG) tarafından 1982 yılında şehit edilen Türkiye Fahri Başkonsolosu Orhan Gündüz, Somerville'deki evinin önünde arabasına binerken vurulduğu sokakta ve Forest Hill'deki mezarı başında anıldı.

Boston Başkonsolosluk görevlileri ve Türk Amerikan toplumunun katıldığı anma programında konuşan Boston Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen, Gündüz'ün hayatına dair bilgilendirmede bulundu ve bir diplomata yapılan bu menfur saldırının hak ve adaletle hiçbir şekilde bağdaşamayacağını dile getirdi.

Erişen, "Bir diplomatın saldırıya uğraması, temsil ettiği değerler bakımından, şahsına değil taşıdığı tüm değerlere yapılan bir saldırıdır. Bu değerler, barış ve halklar arasında uyuma yönelik değerlerdir. Eskiden terör unsurları kullanılarak gerçekleştirilen bu saldırılar, günümüzde siyasi faydacılık şeklinde devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Şehit diplomatın suikaste uğradığı yol kenarında, saldırının gerçekleştiği saat olan 18.30'da yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından hain saldırının gerçekleştiği noktaya çiçekler bırakıldı.

Kovid-19 salgınına rağmen yoğun katılım gerçekleşti

Şehit diplomat Orhan Gündüz'ün anma programlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yoğun katılım gerçekleşirken, Türk Amerikan toplumu, şehit diplomatın Ermeni terörü tarafından katledilişini kınayan mesaj ve görselleri sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaştı.

Boston Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen, Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen, anma programlarına kalabalık bir katılım gerçekleşmesinin, "soykırım iddialarının Amerikan siyasetinin en üst seviyesinde dillendirildiği bir dönemde anlamlı olduğunu" söylerken, Boston ve çevre eyaletlerde yaşayan Azerbaycan vatandaşlarının törene katılmasından dolayı ayrıca mutluluk duyduklarını belirtti.

Gündüz, Forest Hill Müslüman Mezarlığı'ndaki kabri başında da anılırken, Diyanet İmam Buhari Camii Din Görevlisi Ömer Faruk Ünal önderliğinde, Ermeni terör örgütlerinin hedefi olan tüm şehit diplomatlar için kuran tilaveti okundu ve dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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