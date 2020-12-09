ABD'de Ermeni işgali sonucu yetim kalan çocuklar için yardım kampanyası
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ABD'de Ermeni işgali sonucu yetim kalan çocuklar için yardım kampanyası

09.12.2020 04:05 | Son Güncelleme: 09.12.2020 04:08
ABD'de Ermeni işgali sonucu yetim kalan çocuklar için yardım kampanyası

NEW ABD'de bulunan Türk ve Azeri toplumu tarafından, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin 27 yıl Ermeni saldırı ve işgali altında kalması sonucu yetim kalan çocuklar için yardım kampanyası başlatıldı.

NEW ABD'de bulunan Türk ve Azeri toplumu tarafından, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin 27 yıl Ermeni saldırı ve işgali altında kalması sonucu yetim kalan çocuklar için yardım kampanyası başlatıldı.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), Amerika Azerbaycan Toplumları Kongresi (CASA), ABD Azeri Ağı ve Karabağ Vakfı ortaklığında açılan kampanyada toplanacak meblağın, Ermeni saldırılarında ebeveynlerini kaybeden Azerbaycanlı çocukların eğitimine harcanacağı belirtildi.

Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyada Ermenistan'ın 27 yıllık işgalinin geride büyük bir yıkım bıraktığı vurgulanarak, işgal nedeniyle 50 bin kişinin hayatını kaybettiği, 100 bin çocuğun yetim kaldığı, 750 bin kişiden fazla insanın da yerinden edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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