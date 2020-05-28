ABD'de engelli ve yaşlı kadın bıçakla eylemcilere müdahale etmeye çalıştı
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ABD'de engelli ve yaşlı kadın bıçakla eylemcilere müdahale etmeye çalıştı

ABD'de siyahi bir adamın polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda, yağmacılık yapan bir grubu bıçakla durdurmak isteyen engelli ve yaşlı kadına, eylemciler yangın söndürücü tüp ile müdahale etti.

28.05.2020 16:19 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:24

ABD'da polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülen George Floyd'un ardından birçok eyalette protestolar başladı. Şiddet eylemlerine dönen protestolarda, Minnesota eyaletinde yağmacılık yapan bir grubu, yaşlı ve tekerlekli sandalyedeki bir kadın bıçakla durdurmak istedi. Eylemciler kadına yangın söndürme tüpü ile müdahale etti.

POLİS ASAYİŞİ SAĞLAMAKTA YETERSİZ KALDI

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde bir polisin, George Floyd adlı siyahi şüpheliyi nefessiz bırakması sonrası ülke genelinde ırkçılık tartışmaları tekrar alevlendi. Şiddet eylemlerine dönen protestolarda, polis araçlarına da saldıran eylemciler birçok binayı alevlere verdi. Bir polise binasına düzenlenen saldırı sonrası belediye ulusal muhafızları göreve çağırdı.

YAŞLI VE ENGELLİ KADIN BIÇAKLA YAĞMACILARI DURDURMAYA ÇALIŞTI

Dükkanlara saldıran ve yağma yapan eylemcilere müdahale etmek isteyen engelli ve yaşlı bir kadının görüntüleri bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tekerlekli sandalyedeki yaşlı kadının, yağmacıları elindeki bıçakla durdurmaya çalışması sonucu yağmacılar yaşlı kadına yangın söndürücü tüp ile müdahale ediyor.

ABD'de engelli ve yaşlı kadın bıçakla eylemcilere müdahale etmeye çalıştı

Dünya Manşet

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