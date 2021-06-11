ABD'de Enflasyon Yükselişte
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ABD'de Enflasyon Yükselişte

ABD'de Enflasyon Yükselişte
Habermetre - Haberler | Toplum

ABD'de açıklanan resmi verilere göre, Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış olarak %0, 8 artan tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında %0, 6 oranında yükseldi.

ABD'de açıklanan resmi verilere göre, Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış olarak %0, 8 artan tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında %0, 6 oranında yükseldi. Açıklamada, artışın yıllık bazda (mevsimsellikten arındırılmadan önce) %5 seviyesinde olduğu belirtildi. Tüketici fiyatlarındaki yıllık bazda artışın, Ağustos 2008'den (%5, 4) sonraki en yüksek artış olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan fiyat endeksinin %3, 8 artışla Haziran 1992'den sonraki en hızlı yükselişini kaydettiği vurgulandı.

Kaynak: bls. gov

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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