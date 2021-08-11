ABD'de enflasyon temmuzda beklentiler dahilinde gerçekleşti
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ABD'de enflasyon temmuzda beklentiler dahilinde gerçekleşti

ABD'de enflasyon temmuzda beklentiler dahilinde gerçekleşti
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık yüzde 0,5 ile beklentiler dahilinde artarken, yıllık yüzde 5,4 artışla beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık yüzde 0,5 ile beklentiler dahilinde artarken, yıllık yüzde 5,4 artışla beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen TÜFE verisi, haziranda aylık bazda yüzde 0,9 artmıştı.

Yıllık enflasyon 13 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti

Ülkede TÜFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 5,4 artarak beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti. Haziran ayındaki seyrini koruyarak 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyede kalmaya devam eden yıllık enflasyonun, yüzde 5,3 olması bekleniyordu.

Temmuzda en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 10,5 ile ikinci el araçlarda kaydedilmeye devam etti. Gıda fiyatlarına ilişkin endeks aylık yüzde 0,8 artarken, enerji endeksi yüzde 1,5 arttı.

Barınma, gıda, enerji ve yeni araç endekslerinin tümü temmuz ayında artış gösterdi. Bu dönemde enerji endeksi yüzde 1,6 artarken, gıda endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

Çekirdek enflasyon beklenenden az arttı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise temmuzda aylık yüzde 0,3 arttı. Çekirdek TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 4,3 artarak beklentiler ile paralel bir seyir izledi.

Çekirdek TÜFE haziranda, aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 4,5 artmıştı.

Analistler, tüketici fiyat artışlarının temmuzda yavaşladığını ancak ekonomi toparlanırken devam eden tedarik zinciri aksamaları ve seyahatle ilgili hizmetlere yönelik güçlü talebin etkisiyle enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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