ABD'de enflasyon martta beklenenden fazla arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 2,6 artış gösterdi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 2,6 artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Ağustos 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösteren ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, aylık yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. TÜFE, şubatta ise aylık bazda yüzde 0,4 artmıştı.

Yıllık enflasyon 2,5 yılın zirvesinde

Ülkede tüketici fiyatları, martta yıllık bazda da yüzde 2,6 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan yıllık enflasyonun bu ayda yüzde 2,5 artması tahmin ediliyordu. TÜFE, şubatta yıllık bazda yüzde 1,7 artmıştı.

Geçen ay en yüksek fiyat artışı yüzde 9,1 ile benzinde meydana geldi. Benzin fiyatına ilişkin endeks artış eğilimini sürdürürken, genel olarak enerji kalemi martta aylık yüzde 5 ve yıllık yüzde 13,2 yükseldi. Gıda fiyatlarına ilişkin endeks ise aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık yüzde 3,5'lik yükseliş kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise martta aylık yüzde 0,3 arttı. Çekirdek TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentileri bu dönemde aylık yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda da yüzde 1,6 artarak beklentileri geride bıraktı. Söz konusu verinin yüzde 1,5 artması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE şubatta ise aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1,3 artmıştı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin fiyatlar üzerinde hissedildiğini, ekonominin normale dönmesi ve talebin artmasıyla enflasyonist baskıların arttığını kaydetti. Ayrıca, mal ve malzeme maliyetlerindeki artışın da arz kısıtlarıyla birleşerek üretici fiyatlarını yukarı çektiğini ve bazı şirketlerin bu maliyetleri müşterilere aktardığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin