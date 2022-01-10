ABD'de enflasyon kaygısı Kovid-19'un önüne geçti

NEW ABD'de yapılan bir ankette, ülkedeki ekonomik durumdan duyulan endişenin Kovid-19 salgınının önüne geçerek ilk sıraya yerleştiği ortaya çıktı.

AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette katılımcılara, mevcut hükümetin 2022'de hangi sorunlara öncelik vermesi gerektiği soruldu.

Ankete katılanların yüzde 68'i ekonomik gidişatı liste başına koyarken, iki yıldır ülke gündemindeki yerini koruyan Kovid-19 salgınıyla mücadele ise yüzde 37 ile ikinci sırada kaldı.

Katılımcıların yüzde 14'i artan enflasyona işaret etti, geçen yıl yapılan benzeri ankette enflasyon kaygısının yüzde 1'de kaldığına dikkat çekildi.

Ankette, göçmenlik sorunu yüzde 32 ile üçüncü sırada yer alırke, bunu yüzde 30 ile sağlık hizmetleri ve yüzde 26 ile siyasi sorunlar izledi.

Ülke genelinde 2-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 1089 ABD vatandaşı katıldı.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

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