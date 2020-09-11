ABD'de enflasyon ağustosta beklenenden fazla arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de enflasyon ağustosta beklenenden fazla arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de enflasyon ağustosta beklenenden fazla arttı
11.09.2020 16:09 | Son Güncelleme: 11.09.2020 16:13

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi.

Mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş kaydeden, haziran ve temmuzda ise artış eğilimi gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta aylık yüzde 0,3 artması yönündeydi. TÜFE, temmuzda da aylık yüzde 0,6'lık artış kaydetmişti.

Ülkedeki tüketici fiyatları, ağustosta yıllık bazda da yüzde 1,3 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir seyir izleyen yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 1,2 artacağı tahmin ediliyordu.

Tüketici fiyatlarında ağustos ayında görülen artışta, ikinci el araç fiyatlarında görülen yüzde 5,4'lük keskin yükseliş etkili oldu. Aynı dönemde benzin, barınma, rekreasyon ve mobilya fiyatlarındaki artış da ağustos ayı enflasyonunu etkileyen diğer kalemler oldu.

Enerji endeksi, ağustosta benzin fiyatlarında görülen yüzde 2'lik artışın etkisiyle yüzde 0,9 yükselirken, gıda endeksi temmuz ayındaki düşüşün ardından yüzde 0,1'lik artış kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ağustosta aylık yüzde 0,4 artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,7 arttı ve yüzde 1,6 olan piyasa beklentisini geride bıraktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası enflasyon verisinin önemi artmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell, 27 Ağustos'ta, para politikası stratejisinde değişikliğe gidildiğini belirterek, bankanın "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Mansur Yavaş Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Falay Ferhat Göçer Okan Bayülgen Ozan Çolakoğlu
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Malcolm Thomas Oghenekaro Etebo
Daha Fazla İsa Özer Tuan Tunalı Merve Mercan Buse İskenderoğlu
Şu an buradasınız: ABD'de enflasyon ağustosta beklenenden fazla arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 16:24:10. #1.14#
title