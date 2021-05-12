ABD'de enflasyon 13 yılın zirvesinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de enflasyon 13 yılın zirvesinde

ABD'de enflasyon 13 yılın zirvesinde
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 4,2 artarak beklentileri geride bıraktı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 4,2 artarak beklentileri geride bıraktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. TÜFE, martta ise aylık bazda yüzde 0,6 artmıştı.

Yıllık enflasyon da beklentileri aştı

Ülkede TÜFE, nisanda yıllık bazda da yüzde 4,2 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Eylül 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan yıllık enflasyonun, yüzde 3,6 olması bekleniyordu. TÜFE, martta yıllık bazda yüzde 2,6 artmıştı.

Nisanda en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 10 ile ikinci el araçlarda kaydedildi. Gıda fiyatlarına ilişkin endeks aylık yüzde 0,4 artarken, enerji endeksi yüzde 0,1 düştü.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise nisanda aylık yüzde 0,9 artarak Nisan 1982'den bu yana en yüksek aylık artışı gösterdi. Çekirdek TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda da yüzde 3 artarak beklentileri geride bıraktı. Söz konusu verinin yüzde 2,3 artması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE martta, aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,6 artmıştı.

Powell, fiyatlardaki artışların enflasyon üzerinde geçici etkileri olacağını söylemişti

Analistler, ekonomi normale dönerken arz kısıtlarına rağmen artan talebin tüketici fiyatlarını artırdığını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen hafta Beyaz Saray'da katıldığı basın toplantısında, teknik nedenlerden dolayı gelecek birkaç ay içinde biraz daha yüksek enflasyon beklediklerini söylemişti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ekonominin yeniden normale dönmeye devam ederken fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı görülebileceğini ancak fiyatlardaki bu bir defalık artışların enflasyon üzerinde yalnızca geçici etkileri olmasının muhtemel olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Seda Sayan Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Muslera Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'de enflasyon 13 yılın zirvesinde - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 16:32:23. #1.15#

title