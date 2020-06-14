ABD'de en uzun korona tedavisi gören hastaya milyon dolarlık fatura şoku
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ABD'de en uzun korona tedavisi gören hastaya milyon dolarlık fatura şoku

ABD'de en uzun süre korona virüs tedavisi gören yaşlı adama, 1 milyon 122 bin 501 dolar fatura kesildi.

ABD'de en uzun korona tedavisi gören hastaya milyon dolarlık fatura şoku
14.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:14

ABD'de en uzun süre korona virüs tedavisi gören yaşlı adama, 1 milyon 122 bin 501 dolar fatura kesildi.

ABD'nin Seattle kentinde yaşayan ve korona virüsü en uzun sürede yenen 70 yaşındaki Michael Flor, hastane tarafından kesilen faturayı görünce şok yaşadı. Issaquah'taki Swedish Medical Centre'da tedavi gören Flor'a gönderilen 181 sayfalık faturanın 1 milyon 122 bin 501 dolar 4 cent tutarında olduğu belirtildi. Flor yerel basına yaptığı açıklamada, "Hayatta kalmaktan dolayı kendimi suçlu hissediyorum. Neden ben diye düşünüyorum" dedi.

"Hayatımı kurtarmak milyonlarca dolardı" ifadelerini kullanan yaşlı adam, "Elbette bunun gerekli harcanan bir para olduğunu söyleyebilirim. Ancak bunu söyleyebilecek tek kişinin yalnızca ben olduğunu da biliyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Flor'un faturasının büyük bir bölümünün sağlık sigortası tarafından ödeneceği öğrenildi.

ABD hükümeti hastanelere ve sigorta şirketleri için 100 milyar dolar bütçe ayırdığını açıklamıştı. Ancak yetkililer, korona virüs hastalarını tedavi etmek için maliyetin 500 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ve bu miktarın yeterli olmayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Son verilere göre 2 milyon 142 bin 515 vakanın tespit edildiği ABD'de bugüne kadar 117 bin 533 kişi hayatını kaybetti. - SEATTLE

Kaynak: İHA

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