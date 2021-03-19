ABD'de en pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar
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ABD'de en pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar

19.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:06

ABD'nin Indiana eyaletinde bir motosiklet bayisine giren 4 hırsız 2 dakika içerisinde en pahalı motosikletleri çalarak, ortadan kayboldu.

ABD'nin Indiana eyaletinde bir motosiklet bayisine giren 4 hırsız 2 dakika içerisinde en pahalı motosikletleri çalarak, ortadan kayboldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'nin Indiana eyaletinde bulunan Kokomo şehrindeki motosiklet bayisine giren 4 hırsız en pahalı modelleri çalarak, ortadan kayboldu. 4 hırsızın 2 dakika içerisinde gerçekleştirdiği soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4 hırsızın bindikleri motosikletlerle işletmeden çıktıkları görülüyor. Kokomo Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, yerel saat ile 09: 00 civarı gelen hırsızlık ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine gittiklerini belirtti. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

ABD'de en pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar
ABD'de en pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar
ABD'de en pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar
ABD'de en pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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