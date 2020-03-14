ABD'de en kötü koronavirüs senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir ABD merkezli Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan değerlendirmede 'en kötü senaryo' üzerinde duruldu.

ABD merkezli Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan değerlendirmede 'en kötü senaryo' üzerinde duruldu. Bu senaryoya göre koronavirüs ABD'de nüfusun yüzde 65'ini enfekte edebilir ve 1 milyon 700 bin kişinin ölümüne neden olabilir.

The New York Times gazetesine göre CDC'nin geçtiğimiz haftalarda düzenlediği kapalı oturuma dünyanın farklı ülkelerinden epidemi uzmanları katıldı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com