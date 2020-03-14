ABD'de en kötü koronavirüs senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
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ABD'de en kötü koronavirüs senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir

ABD merkezli Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan değerlendirmede 'en kötü senaryo' üzerinde duruldu.

14.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:47
ABD'de en kötü koronavirüs senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir

ABD merkezli Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan değerlendirmede 'en kötü senaryo' üzerinde duruldu. Bu senaryoya göre koronavirüs ABD'de nüfusun yüzde 65'ini enfekte edebilir ve 1 milyon 700 bin kişinin ölümüne neden olabilir.


The New York Times gazetesine göre CDC'nin geçtiğimiz haftalarda düzenlediği kapalı oturuma dünyanın farklı ülkelerinden epidemi uzmanları katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

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Kaynak: Euronews.com

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