ABD'de 'en fazla cinayet işleyen' seri katilin 60 ölümle bağlantısı bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 93 kişiyi öldürdüğü öne sürülen seri katil Samuel Little'ın 60 cinayetle bağlantısı bulundu. Cinayetleri soruşturan Teksas savcılığı, 14 farklı eyalette işlenen 60 cinayetle Little'nın bağlantısını bulduğunu açıkladı.

Teksas'ta savcılık tarafından yapılan açıklamada ABD'nin pek çok eyaletinden dedektiflerin katıldığı soruşturmada aşama kaydedildiğini ve şüpheli Little'ın da iş birliğine yanaşmaya başladığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle