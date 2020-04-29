ABD'de emekli askerlerin kaldığı ve 70 kişinin Kovid-19'dan öldüğü huzurevine inceleme
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ABD'de emekli askerlerin kaldığı ve 70 kişinin Kovid-19'dan öldüğü huzurevine inceleme

ABD'nin Massachussetts eyaletinde emekli askerlerin kaldığı huzurevinde, 70 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybetmesinin ardından, gerekli tıbbi önlemlerin alınmadığı şüphesiyle inceleme başlatıldı.

ABD'de emekli askerlerin kaldığı ve 70 kişinin Kovid-19'dan öldüğü huzurevine inceleme
29.04.2020 20:18 | Son Güncelleme: 29.04.2020 20:18

ABD'nin Massachussetts eyaletinde emekli askerlerin kaldığı huzurevinde, 70 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybetmesinin ardından, gerekli tıbbi önlemlerin alınmadığı şüphesiyle inceleme başlatıldı.

Eyalet yönetimi tarafından işletilen Halyoke Askeri Huzurevinde, Kovid-19 vaka sayısı tırmanmaya devam ederken, yetkililerin huzurevindeki ölü sayısının 70'e çıktığını açıklaması tartışmalara neden oldu.

Huzurevinde, ölenlerin yanı sıra 82 emekli askerin de Kovid-19 hastası olduğu açıklandı.

Federal hükümet, 230 kişinin kaldığı huzurevinde gerekli tıbbi önlemler alınıp alınmadığı konusunda inceleme başlatırken, bölge Federal Savcılığının da konuyu yargıya taşımaya hazırlandığı bildirildi.

Huzurevi yetkililerinin bilerek huzurevi sakinlerini ölüme terk ettiği iddia edilirken, Huzurevi Müdürü Bennet Walsh, federal yetkililerce idari izne çıkarıldı.

Yerel basına açıklama yapan Walsh, personel ve malzeme eksikliğinin huzurevinde uzun zamandır sorun olduğunu gerekçe göstererek, kendisini savundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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