ABD'de 'elektroşok teknesi' ile avlandılar

ABD'nin Kentucky eyaletinde doğal dengeyi bozacak sayıda çoğalan balıkların toplanması için balıklara 'elektroşok' verildi. O anlar kameralara yansıdı.

Kentucky Balık ve Vahşi Yaşam Kaynakları Departmanı, Barkley gölünde doğal dengeyi bozacak sayıda çoğalan balıkların yakalanıp toplanması için balıklara elektroşok verdiler. 'Elektroşok teknesi' ise Barkley Barajı'nda giden departman görevlilerinin, sudaki balıklara 'elektroşok' vermesi sonucu yüzlerce balığın aniden su üzerine atladığı o görüntüler ise kameralara yansıdı.

Yerel medyaya konuşan bir görevli ise sazanların Kentucky'ye yerel bir balık türü olmadığını belirterek "Eğer sazanlar için ekonomik bir talep olursa, daha fazla kişi onları avlayacak ve bu da sazanların sayılarını azaltacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA