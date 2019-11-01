ABD'de elektronik sigaradan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

01.11.2019 09:30

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı belirtilen akciğer hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, elektronik sigara kullanımından kaynaklanan vakaların sayısının bin 888 olduğu, ülke genelinde 24 eyalette elektronik sigaraların neden olduğu akciğer hastalığından ölenlerin sayısının 37'ye yükseldiği belirtildi.

Uzmanlar, hastalığın belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs, baş ağrısı ve kusma gibi rahatsızlıkların olabileceğini belirtiyor.

(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İHA