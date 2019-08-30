ABD'de elektronik sigaradan kaynaklı akciğer hastalıklarında büyük artış

30.08.2019 16:38

Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde üç yüze yakın kişi elektronik sigaradan kaynaklı ciddi akciğer sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Milwaukee Sağlık Dairesi kent sakinlerini uyararak her türlü elektronik sigara ve benzeri ürün kullanımın bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.



Wisconsin eyaletinde elektronik sigara cihazları aracılığıyla nikotin ya da esrar içerikli madde tüketiminin ardından 16 kişinin ciddi kimyasal zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı vakaları örnek gösteren Milwaukee Sağlık Dairesi 15 ayrı vakanın daha araştırıldığını bildiriyor. Benzer vakalarla ilgili 22 ayrı eyalette daha araştırma sürüyor. Euronews.com'da Görüntüle