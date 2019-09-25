Abd'de elektronik sigara 9'uncu canı aldı

25.09.2019 09:22

ABD'de ülke genelinde elektronik sigaraya bağlı ölüm sayısı, Kansas eyaletinde bir kişinin daha ölümüyle 9'a çıktı.

Kansas Valisi Laura Kelly tarafından yapılan yazılı açıklamada, eyalet genelinde elektronik sigaraya bağlı 2'nci ölümün gerçekleştiği ve Kansas Eyaleti Sağlık ve Çevre Merkezi'nin elektronik sigaralar hakkında bir çalışma başlattığını duyurdu. Kansas'ta ölümler dahil 9 vaka kayıtlara geçti ve vakaların elektronik sigarada kullanılan likitlerden kaynaklandığı belirtildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, elektronik sigara bağlantılı vakaların sayısının 530 olduğu bildirildi.

Vali Kelly tarafından elektronik sigaraya bağlı etkileri araştırmakla görevlendirilen Dr. Lee Norman ve ekibinin, yarın ABD Kongresi'nde elektronik sigaranın etkileri üzerine açıklama yapacakları bildirildi. Dr. Norman konuyla ilgili "Elektronik sigaralar devlet tarafından kontrol edilmiyor, dolayısıyla içlerinde ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA