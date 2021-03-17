ABD'de elektronik kelepçeyle izlenen "seri kaçak yolcu" yine havalimanında yakalandı
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ABD'de elektronik kelepçeyle izlenen "seri kaçak yolcu" yine havalimanında yakalandı

17.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:25
ABD'de elektronik kelepçeyle izlenen

ABD'de birçok defa uçağa kaçak binmeye çalışan kadın, bu kez de Chicago'da O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ABD'de birçok defa uçağa kaçak binmeye çalışan kadın, bu kez de Chicago'da O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Polis, daha önce de biletsiz uçağa binmeye çalıştığı gerekçesiyle elektronik kelepçeyle takip edilen 69 yaşındaki Marily Hartman'ın evinden ayrıldığını tespit etti.

Yetkililer, Hartman ile iletişime geçmeye çalıştı ancak "seri kaçak yolcu" çağrılara cevap vermedi.

Hartman'ın O'Hare Uluslararası Havaalanına doğru gittiğini belirleyen Chicago polisi, uçağa gizlice binmeye teşebbüs eden kadını gözaltına aldı.

"Seri kaçak yolcu"nun yaklaşık 20 yılda 30 kaçak uçuş yaptığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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