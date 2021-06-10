ABD'de elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan ayı kurtarıldı
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ABD'de elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan ayı kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- ABD'de elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan ayı kurtarıldı ABD'de elektrik direğine sıkışarak, direğin tepesinde mahsur kalan ayı kurtarıldı.

- ABD'de elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan ayı kurtarıldı

ARIZONA - ABD'de elektrik direğine sıkışarak, direğin tepesinde mahsur kalan ayı kurtarıldı.

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Willcox kenti geçtiğimiz pazartesi günü alışılmadık bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Elektrik direğine tırmanan bir ayı, başının sıkışması nedeniyle aşağı inemeyince direğin tepesinde mahsur kaldı. Kentte bulunan Sulphur Springs Valley Electric Kooperatifi, gelen ihbar üzerine olay yerine Werner Neubauer adlı yetkiliyi gönderdi.

Neubauer, ayıyı elektrik çarpmaması için direğe verilen elektriğin hemen kapatıldığını belirterek, daha sonra bir kepçeyle yukarı çıktığını ve ayıyı aşağı indirebilmek için 2 metrelik bir fiberglas çubuk ile dürttüğü söyledi. Ayıyla konuşmayı bile denediğini ifade eden Neubauer, "Sanırım ona direğe inmesi konusunda yardım edeceğimi söyledim. Beni anlayamadığını biliyorum ama dikkatini çekti" dedi.

Neubauer'in çabaları sonucu direkten inmeyi başaran ayının çöle kaçtığı bildirildi. Ayının zarar görmediği belirtilirken, civardaki evleri etkileyen elektrik kesintisinin yalnızca 15 dakika sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan Arizona'da 1 ay içinde 2'nci kez ayı görüldü.

ABD'de elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan ayı kurtarıldı
ABD'de elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan ayı kurtarıldı
ABD'de elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan ayı kurtarıldı
ABD'de elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan ayı kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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