ABD'de ekonomiyi açma çabaları hızlanırken "erken açılma tehlike getirir" uyarısı yapıldı ABD'de ekonominin yeniden açılması için birçok eyalet harekete geçerken Michigan Üniversitesinden Doktor Howard Markel yaptığı açıklamada, "Sosyal mesafe kurallarından erken vazgeçilmesi virüse geri gelme şansı verecek ve ciddi vaka sayıları ile ölümlerde artış yaşanabilecek" dedi.

ABD'de ekonominin yeniden açılması için birçok eyalet harekete geçerken Michigan Üniversitesinden Doktor Howard Markel yaptığı açıklamada, "Sosyal mesafe kurallarından erken vazgeçilmesi virüse geri gelme şansı verecek ve ciddi vaka sayıları ile ölümlerde artış yaşanabilecek" dedi.

Dünyada yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında en çok vakası görülen ülke olan ABD'de son verilere göre ülke genelinde yeni tip korona virüs nedeniyle toplam 96 bin 359 kişi hayatını kaybederken tespit edilen vaka sayısı ise 1 milyon 621 bin 196 olarak açıklandı. ABD'de dün bin 422 ölüm ile 22 bin 967 vaka, 20 Mayıs'ta bin 530 ölüm ile 20 bin 289 vaka, 19 Mayıs'ta bin 35 ölüm ile 22 bin 630 vaka, 18 Mayıs'ta ise 865 ölüm ile 19 bin 891 vaka kayıtlara geçti. Ülkede korona virüs verilerini dalgalı seyrederken ekonomiyi yeniden açma çabalarına karşı uzmanlardan uyarı geldi.

Erken açılma tehlike getirir uyarısı

Michigan Üniversitesi Tıp Tarihi Merkezinden Doktor Howard Markel yaptığı açıklamada, ABD genelinde birçok hastanenin korona virüsten etkilenen hastalara hizmet vermek için yarısının boş olduğunu belirtirken erken rahatlamanın tehlikeli olabileceğine dikkat çekti. Markel, "Sosyal mesafe kurallarından erken vazgeçilmesi virüse geri gelme şansı verecek ve ciddi vaka sayıları ile ölümlerde artış yaşanabilecek" ifadelerini kullandı.

"Tehlike henüz geçmedi"

Birçok eyalette vaka sayısında yükselişin kontrol altına alınması ile ekonomiyi normalleştirme çabaları hız kazanırken uzmanlar yükselme eğrisinin düzleşmesine rağmen henüz tehlikenin geçmediğini belirtiyor. Eyaletlerin ve şehirlerin yasakları gevşetirken kontrollü olmaları gerektiğinin altını çizen uzmanlar, yasakların gevşetilmesinden sonra önümüzdeki 15 günlük sürecin gerçek sonuçları göstereceğini ifade ediyor. Nisan ayında ve Mayıs başında Covid-19 nedeniyle günde 2 bin 500 üzeri ölüm yaşanırken, son 5 günde ölüm sayıları bin 600'ün altına düştü. Bu kapsamda gözler özellikle eyaletlerin açılış kararını vermeye başladığı tarihten 15 gün sonrasına denk gelen Mayıs ayının son haftasına çevrilmiş durumda.

ABD, bu süreçte hızlı bir şekilde aşı bulunması için 1 milyar 200 bin dolar bütçe ayırdığını açıkladı. ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (HHS) tarafından yapılan açıklamada, yeni bütçe ve kontratlarla aşının yakın zamanda 30 bin kişi üzerinde deneneceği duyuruldu.

Bazı eyaletler artan rakamlara karşı açılıyor

New York, New Jersey gibi başlarda hastalığın hızlı yükseldiği ve ölüm oranlarının yüksek olduğu eyaletlerde yükselme eğrisinin düzelmesine bağlı yasaklar gevşetilirken, California gibi hastalığın baştan beri kontrol altında tutulduğu eyaletlerde de kurallar gevşetiliyor. Buna karşın Alabama gibi bazı ölüm ve vaka sayılarının ülke ortalamasının üzerinde artış gösterdiği eyaletlerde de verilere rağmen ekonomi hızla açılıyor. Alabama Valisi Key Ivey yaptığı açıklamada, yaz kampları gibi birçok kişinin bir arada bulunacağı işletmelerin açılabileceğini duyurdu. Ivey, "Rakamlar istediğimiz kadar az değil. Ama aşıyı ararken daha fazla yaşamı durdurmayı sürdüremeyiz. Herkesi birbirinden tamamen izole etmek gerçekçi değil" diye konuştu.

Alabama'dan gelen veriler ülke ortalamasının 273 oranında üzerinde kalıyor. Alabama'da bulunan Montgomery şehrinin Belediye Başkanı Steven Reed, şehirde sadece bir yoğun bakım yatağının boş olduğunu duyurmuştu.

"Salgın hala kontrol altında değil"

Ülkede korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla getirilen kurallar azaltılırken Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile çalışan ve İngiltere'de bulunan Imperial Collage tarafından yapılan açıklamada, yapılan modelleme çalışmasına göre verilerin artacağı öngörüldü. Raporun yazarlarından Juliette Unwin, "ABD ile ilgili yaptığımız modellemeler maalesef salgının halen kontrol altında olmadığını gösteriyor" dedi. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA