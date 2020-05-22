ABD'de ekonomiyi açma çabaları hızlanırken "erken açılma tehlike getirir" uyarısı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de ekonomiyi açma çabaları hızlanırken "erken açılma tehlike getirir" uyarısı yapıldı

ABD'de ekonominin yeniden açılması için birçok eyalet harekete geçerken Michigan Üniversitesinden Doktor Howard Markel yaptığı açıklamada, "Sosyal mesafe kurallarından erken vazgeçilmesi virüse geri gelme şansı verecek ve ciddi vaka sayıları ile ölümlerde artış yaşanabilecek" dedi.

ABD'de ekonomiyi açma çabaları hızlanırken
22.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:43

ABD'de ekonominin yeniden açılması için birçok eyalet harekete geçerken Michigan Üniversitesinden Doktor Howard Markel yaptığı açıklamada, "Sosyal mesafe kurallarından erken vazgeçilmesi virüse geri gelme şansı verecek ve ciddi vaka sayıları ile ölümlerde artış yaşanabilecek" dedi.

Dünyada yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında en çok vakası görülen ülke olan ABD'de son verilere göre ülke genelinde yeni tip korona virüs nedeniyle toplam 96 bin 359 kişi hayatını kaybederken tespit edilen vaka sayısı ise 1 milyon 621 bin 196 olarak açıklandı. ABD'de dün bin 422 ölüm ile 22 bin 967 vaka, 20 Mayıs'ta bin 530 ölüm ile 20 bin 289 vaka, 19 Mayıs'ta bin 35 ölüm ile 22 bin 630 vaka, 18 Mayıs'ta ise 865 ölüm ile 19 bin 891 vaka kayıtlara geçti. Ülkede korona virüs verilerini dalgalı seyrederken ekonomiyi yeniden açma çabalarına karşı uzmanlardan uyarı geldi.

Erken açılma tehlike getirir uyarısı

Michigan Üniversitesi Tıp Tarihi Merkezinden Doktor Howard Markel yaptığı açıklamada, ABD genelinde birçok hastanenin korona virüsten etkilenen hastalara hizmet vermek için yarısının boş olduğunu belirtirken erken rahatlamanın tehlikeli olabileceğine dikkat çekti. Markel, "Sosyal mesafe kurallarından erken vazgeçilmesi virüse geri gelme şansı verecek ve ciddi vaka sayıları ile ölümlerde artış yaşanabilecek" ifadelerini kullandı.

"Tehlike henüz geçmedi"

Birçok eyalette vaka sayısında yükselişin kontrol altına alınması ile ekonomiyi normalleştirme çabaları hız kazanırken uzmanlar yükselme eğrisinin düzleşmesine rağmen henüz tehlikenin geçmediğini belirtiyor. Eyaletlerin ve şehirlerin yasakları gevşetirken kontrollü olmaları gerektiğinin altını çizen uzmanlar, yasakların gevşetilmesinden sonra önümüzdeki 15 günlük sürecin gerçek sonuçları göstereceğini ifade ediyor. Nisan ayında ve Mayıs başında Covid-19 nedeniyle günde 2 bin 500 üzeri ölüm yaşanırken, son 5 günde ölüm sayıları bin 600'ün altına düştü. Bu kapsamda gözler özellikle eyaletlerin açılış kararını vermeye başladığı tarihten 15 gün sonrasına denk gelen Mayıs ayının son haftasına çevrilmiş durumda.

ABD, bu süreçte hızlı bir şekilde aşı bulunması için 1 milyar 200 bin dolar bütçe ayırdığını açıkladı. ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (HHS) tarafından yapılan açıklamada, yeni bütçe ve kontratlarla aşının yakın zamanda 30 bin kişi üzerinde deneneceği duyuruldu.

Bazı eyaletler artan rakamlara karşı açılıyor

New York, New Jersey gibi başlarda hastalığın hızlı yükseldiği ve ölüm oranlarının yüksek olduğu eyaletlerde yükselme eğrisinin düzelmesine bağlı yasaklar gevşetilirken, California gibi hastalığın baştan beri kontrol altında tutulduğu eyaletlerde de kurallar gevşetiliyor. Buna karşın Alabama gibi bazı ölüm ve vaka sayılarının ülke ortalamasının üzerinde artış gösterdiği eyaletlerde de verilere rağmen ekonomi hızla açılıyor. Alabama Valisi Key Ivey yaptığı açıklamada, yaz kampları gibi birçok kişinin bir arada bulunacağı işletmelerin açılabileceğini duyurdu. Ivey, "Rakamlar istediğimiz kadar az değil. Ama aşıyı ararken daha fazla yaşamı durdurmayı sürdüremeyiz. Herkesi birbirinden tamamen izole etmek gerçekçi değil" diye konuştu.

Alabama'dan gelen veriler ülke ortalamasının 273 oranında üzerinde kalıyor. Alabama'da bulunan Montgomery şehrinin Belediye Başkanı Steven Reed, şehirde sadece bir yoğun bakım yatağının boş olduğunu duyurmuştu.

"Salgın hala kontrol altında değil"

Ülkede korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla getirilen kurallar azaltılırken Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile çalışan ve İngiltere'de bulunan Imperial Collage tarafından yapılan açıklamada, yapılan modelleme çalışmasına göre verilerin artacağı öngörüldü. Raporun yazarlarından Juliette Unwin, "ABD ile ilgili yaptığımız modellemeler maalesef salgının halen kontrol altında olmadığını gösteriyor" dedi. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı Haber
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak Haber
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Haber
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Haber
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
İletişim Başkanı Altun, 'camide müzik' skandalına tepki gösterdi: Kabul edilemez bir saldırı
İletişim Başkanı Altun, "camide müzik" skandalına tepki gösterdi: Kabul edilemez bir saldırı
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
Artvinli vatandaş, bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonuna kaydetti
Artvinli vatandaş, bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonuna kaydetti
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
İki kişi Taksim'de kendilerini 'polis' diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
İki kişi Taksim'de kendilerini "polis" diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Beşiktaş'ın istediği Bilal Budak için Fenerbahçe de devreye girdi
Beşiktaş'ın istediği Bilal Budak için Fenerbahçe de devreye girdi
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik...
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Sezen Aksu Ersin Korkut Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ivan Obradovic
Daha Fazla Kadın Karar Bayram Antalya
Şu an buradasınız: ABD'de ekonomiyi açma çabaları hızlanırken "erken açılma tehlike getirir" uyarısı yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 10:46:35. #1.14#
title