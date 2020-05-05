ABD'de "ekonominin açılmasıyla Kovid-19 ölümleri yaza kadar 135 bini bulabilir" uyarısı
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ABD'de "ekonominin açılmasıyla Kovid-19 ölümleri yaza kadar 135 bini bulabilir" uyarısı

ABD'de
05.05.2020 19:40 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:40

NEW ABD'de etkisi devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerin gevşetilmesi halinde ağustosa kadar ölü sayısının 135 bini bulabileceği uyarısı yapıldı.

NEW ABD'de etkisi devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerin gevşetilmesi halinde ağustosa kadar ölü sayısının 135 bini bulabileceği uyarısı yapıldı.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME ) tarafından yapılan raporda, ülkede ekonominin açılması ve sosyal mesafe kurallarının rahatlatılması durumunda salgının tekrar artacağı belirtildi.

Raporda, öngörülen yeni projeksiyonlara göre 4 Ağustos itibarıyla ülkede Kovid-19 bağlantılı ölü sayısının 134 bin 475'i bulabileceği tahmininde bulunuldu.

Havaların ısınmasıyla virüsün etkisini beklendiği şekilde kaybetmeyebileceğine işaret edilen raporda, "İnsanlar arasında irtibatın artması virüsün yayılmasını hızlandıracaktır. Dolayısıyla bu artışlar, ölümleri de artıracaktır." ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray'ın da zaman zaman referans gösterdiği IHME, önceki tahmin raporunda ülkedeki Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısını 72 bin 433 olarak yansıtmıştı.

Trump, ölümlerin tekrar 100 bini bulabileceğini söylemişti

New York Times'ta dün yer alan benzer bir haberde de Trump yönetiminin iç yazışmalarda, ülkede ekonominin açılması halinde 1 Haziran'a kadar Kovid-19 günlük vaka sayısının 200 bini, ölü sayısının da 3 bini bulmasını projekte ettiği öne sürülmüştü.

Gazetenin Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) grafik projeksiyonlarına dayandırdığı haberini Beyaz Saray yalanlayarak, "Bu belge, Beyaz Saray belgesi değildir ve Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü ya da kurum içi güvenlik incelemesinden geçmemiştir." şeklinde yazılı açıklama yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da pazar günü Fox TV'ye verdiği mülakatta, 2 hafta önce söylediği ülke genelinde tahmini toplam 60 bin can kaybı rakamının aksine Kovid-19 ölümlerinin tekrar 100 bini bulabileceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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