ABD'de ekonomik durgunluk şubatta başladı ABD merkezli Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (NBER), ülke ekonomisinde şubatta zirvenin görülmesinin ardından durgunluğun başladığını bildirdi.

ABD merkezli Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (NBER), ülke ekonomisinde şubatta zirvenin görülmesinin ardından durgunluğun başladığını bildirdi.

NBER'den yapılan açıklamada, ülkede şubatta ekonomik faaliyette zirve yaşandığı belirtildi.

Söz konusu zirvenin Haziran 2009'da başlayan genişlemenin bitişine işaret ettiği kaydedilen açıklamada, bunun aynı zamanda ülke ekonomisindeki durgunluğun da başlangıcı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şubatta sona eren genişlemenin 128 ay sürdüğü ve 1854'e kadar uzanan süreçte ABD tarihinin en uzun ekonomik genişlemesi olduğu hatırlatıldı.

Kuruluşun açıklamasında, ülkedeki bir önceki ekonomik genişlemenin Mart 1991 ve Mart 2001 arasında gerçekleştiği ve 120 ay sürdüğü anımsatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve halk sağlığına yönelik müdahalenin önceki durgunluklardan farklı karakteristik ve dinamikte bir gerilemeyle sonuçlandığı aktarılan açıklamada, istihdam ve üretimde benzeri görülmemiş büyüklükte düşüşe neden olduğu ve ekonominin geneline yayıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA